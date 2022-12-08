Ким: Террористы снова обстреляли Николаев – пальцем в небо. Готовим пакет контрмер
Российские захватчики обстреляли Николаев. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Как отмечается, вражеский ракетный обстрел Николаева произошел ночью, 7 декабря, около 23:50.
По предварительной информации, оккупанты применили ЗРК С-300. Попали по территориям транспортных предприятий, повредили технику, люди не пострадали.
Глава ОВА отметил, что до сегодняшней ночи, обстрелов Николаева не было почти месяц – с 11 ноября.
"Они специально выехали на линию фронта, на обстрельную дистанцию и специально обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи", – сказал Ким.
Он сообщил, что власти Николаевской области поговорили об этом с военными – готовится пакет контрмер.
"Это пальцем в небо, по гугл-карте, наверное, стреляли. Потому будем реагировать соответственно", – заявил Ким.
- 7 декабря российские оккупанты нанесли удар по центру Курахово, погибли 10 мирных жителей, многие получили ранения.
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