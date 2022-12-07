Президент Владимир Зеленский после сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что в повестке дня прежде всего было Донецкое направление, где продолжаются ожесточенные бои, и каждый метр территории имеет значение.
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На заседании, по словам Зеленского, были заслушаны доклады командующих и разбиралась ситуации по конкретным направлениям.
"Прежде всего относительно Донецкой области, районов Бахмута и других горячих точек. Там очень жесткое противостояние, каждый метр имеет значение. Я благодарю всех наших парней, которые уничтожают врага именно там каждый день, каждую ночь, каждый час", – заявил Зеленский.
Также на Ставке уделили внимание Луганской и Харьковской областям, были доклады по ситуации в целом и на границах, сообщил Зеленский.
Он напомнил, что сегодня российская армия нанесла удар по Курахово – "очень жестокий и абсолютно просчитанный", по мирным людям. Количество погибших, по словам Зеленского, увеличилось до 10 человек, есть много раненых.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Британская разведка считает, что Бахмут не обладает особой оперативной ценностью для россиян, но стал для них "символической задачей".
- Российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
- Оккупанты также ведут подготовку к контрнаступлению на Луганском направлении, но ВСУ уже активно противодействуют им.
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