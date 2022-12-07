Президент Владимир Зеленский после сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что в повестке дня прежде всего было Донецкое направление, где продолжаются ожесточенные бои, и каждый метр территории имеет значение.

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На заседании, по словам Зеленского, были заслушаны доклады командующих и разбиралась ситуации по конкретным направлениям.

"Прежде всего относительно Донецкой области, районов Бахмута и других горячих точек. Там очень жесткое противостояние, каждый метр имеет значение. Я благодарю всех наших парней, которые уничтожают врага именно там каждый день, каждую ночь, каждый час", – заявил Зеленский.

Также на Ставке уделили внимание Луганской и Харьковской областям, были доклады по ситуации в целом и на границах, сообщил Зеленский.

Он напомнил, что сегодня российская армия нанесла удар по Курахово – "очень жестокий и абсолютно просчитанный", по мирным людям. Количество погибших, по словам Зеленского, увеличилось до 10 человек, есть много раненых.

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Оксана Житнюк

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