UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Россияне обстреляли Курахово, не менее шести гражданских погибли – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 17:16
Зеленский: Россияне обстреляли Курахово, не менее шести гражданских погибли – видео - Фото
Скриншот из видео

Россияне обстреляли гражданские объекты в Курахово в Донецкой области, погибли не менее шести мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Террористы атаковали мирный город Курахово. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По меньшей мере, шесть гражданских погибли, пятеро ранены", – написал президент.

"Террористы – изверги. И они будут отвечать за это", – подчеркнул он.

  • Российская армия в ночь на 4 декабря нанесла два ракетных удара по поселку Шевченково в Харьковской области, через который идет железная дорога на Купянск.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский обстрел погибшие военные преступления Курахово
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 