Зеленский: Россияне обстреляли Курахово, не менее шести гражданских погибли – видео
07.12.2022, 17:16
Скриншот из видео
Россияне обстреляли гражданские объекты в Курахово в Донецкой области, погибли не менее шести мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.
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"Террористы атаковали мирный город Курахово. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По меньшей мере, шесть гражданских погибли, пятеро ранены", – написал президент.
"Террористы – изверги. И они будут отвечать за это", – подчеркнул он.
- Российская армия в ночь на 4 декабря нанесла два ракетных удара по поселку Шевченково в Харьковской области, через который идет железная дорога на Купянск.
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