Национальная гвардия Украины показала видео из Бахмута, где с августа продолжаются одни из самых ожесточенные боев на фронте.
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В Нацгвардии сообщают, что сейчас Бахмут страдает не только от бомбардировкок, но и от артиллерии и кассетных снарядов врага. Город неоднократно обстреливался и химическими боеприпасами.
Бойцы говорят, что в основном на этом направлении атакуют зэки-"вагнеровцы", но есть и "хорошие боевые группы" – тоже из числа наемников ЧВК Вагнера.
"Как и раньше, противник не жалеет свою живую силу, и своими неумелыми действиями кладете е в намного большем количестве, чем гибнут украинские защитники", – сказал один из бойцов Нацгвардии.
Разведчик НГУ рассказал, что украинским разведгруппам сейчас тяжело, так как погодные условия не дают возможности хорошо замаскироваться и нет подходящей местности, чтобы "подлезть" к противнику. Кроме того, россияне превосходят по численности.
"Подойди тихо – это сейчас на уровне сказки", – говорит разведчик.
Еще один боец НГУ рассказал, что противник воюет "достаточно профессионально", но украинских защитников это не останавливает, и россияне "потихоньку удобряют нашу землю".
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Британская разведка считает, что Бахмут не обладает особой оперативной ценностью для россиян, но стал для них "символической задачей".
- Российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
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