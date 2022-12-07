Национальная гвардия Украины показала видео из Бахмута, где с августа продолжаются одни из самых ожесточенные боев на фронте.

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В Нацгвардии сообщают, что сейчас Бахмут страдает не только от бомбардировкок, но и от артиллерии и кассетных снарядов врага. Город неоднократно обстреливался и химическими боеприпасами.

Бойцы говорят, что в основном на этом направлении атакуют зэки-"вагнеровцы", но есть и "хорошие боевые группы" – тоже из числа наемников ЧВК Вагнера.

"Как и раньше, противник не жалеет свою живую силу, и своими неумелыми действиями кладете е в намного большем количестве, чем гибнут украинские защитники", – сказал один из бойцов Нацгвардии.

Разведчик НГУ рассказал, что украинским разведгруппам сейчас тяжело, так как погодные условия не дают возможности хорошо замаскироваться и нет подходящей местности, чтобы "подлезть" к противнику. Кроме того, россияне превосходят по численности.

"Подойди тихо – это сейчас на уровне сказки", – говорит разведчик.

Еще один боец НГУ рассказал, что противник воюет "достаточно профессионально", но украинских защитников это не останавливает, и россияне "потихоньку удобряют нашу землю".

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Оксана Житнюк

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