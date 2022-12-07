Зеленский провел заседание Ставки, обсуждали снабжение фронтовых частей и энергетику

Президент Владимир Зеленский провел 7 декабря очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщает Офис президента.

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Участники заседания обсудили ситуацию на передовой, обеспечение подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами, а также "следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника".

Также были озвучены данные о ходе восстановления энергосистемы Украины.

6 декабря, в День ВСУ, Зеленский приехал на Донбасс и вручил награды бойцам.

Сергій Бережний

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