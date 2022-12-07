Зеленский провел заседание Ставки, обсуждали снабжение фронтовых частей и энергетику
07.12.2022, 16:15
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
Президент Владимир Зеленский провел 7 декабря очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщает Офис президента.
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Участники заседания обсудили ситуацию на передовой, обеспечение подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами, а также "следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника".
Также были озвучены данные о ходе восстановления энергосистемы Украины.
- 6 декабря, в День ВСУ, Зеленский приехал на Донбасс и вручил награды бойцам.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также обратился к военнослужащим по поводу их профессионального дня: "Каждый день осознаю цену, которую платим за свободу, и собираю всю волю в кулак".
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