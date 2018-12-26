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26.12.2018, 13:49

Кирилл предрек "кровавые конфликты" из-за переименования УПЦ МП

Кирилл предрек "кровавые конфликты" из-за переименования УПЦ МП - Фото
Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

Российский патриарх считает, что если УПЦ МП переименуется, как того требует закон, кто-то начнет отнимать храмы

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Глава подконтрольной Кремлю Российской православной церкви Кирилл предрекает "кровавые конфликты" из-за переименования Украинской православной церкви Московского патриархата, как того требует принятый Верховной Радой закон. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Кирилл считает, что будут акции по "изъятию храмов УПЦ". 

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"Несомненно, начнутся силовые акции по отнятию храмов", - решил российский патриарх, добавив, что "все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами".

20 декабря Рада приняла закон о том, что Российская церковь в Украине больше не может называться Украинской и священники этой церкви не имеют права появляться в воинских частях. 

Ранее митрополит киевский Епифаний развеял фейк, что Православная церковь Украины якобы будет захватывать храмы Московского патриархата - все переходы добровольны и захваты никто не планирует. 

15 декабря объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний - он получит томос от Вселенского патриархата. Кирилл уже обращался к предстоятелям поместных церквей с призывом не признавать результаты состоявшегося в Киеве объединительного собора. 

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Теги: упц мп, переименование, кирилл, храмы, рпц, конфликты
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