Кирилл предрек "кровавые конфликты" из-за переименования УПЦ МП

Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

Глава подконтрольной Кремлю Российской православной церкви Кирилл предрекает "кровавые конфликты" из-за переименования Украинской православной церкви Московского патриархата, как того требует принятый Верховной Радой закон. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Кирилл считает, что будут акции по "изъятию храмов УПЦ".

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"Несомненно, начнутся силовые акции по отнятию храмов", - решил российский патриарх, добавив, что "все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами".

20 декабря Рада приняла закон о том, что Российская церковь в Украине больше не может называться Украинской и священники этой церкви не имеют права появляться в воинских частях.

Ранее митрополит киевский Епифаний развеял фейк, что Православная церковь Украины якобы будет захватывать храмы Московского патриархата - все переходы добровольны и захваты никто не планирует.

15 декабря объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний - он получит томос от Вселенского патриархата. Кирилл уже обращался к предстоятелям поместных церквей с призывом не признавать результаты состоявшегося в Киеве объединительного собора.