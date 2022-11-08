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Китай отменил показ обращения Мишеля. Он призывал КНР повлиять на Россию – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 11:41
Китай отменил показ обращения Мишеля. Он призывал КНР повлиять на Россию – Reuters - Фото
Председатель Европейского совета Шарль Мишель (Фото: ЕРА)

Китайские власти отменили показ видео с обращением главы Евросовета ЕС Шарля Мишеля, в котором он раскритиковал Россию и призвал Пекин повлиять на Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

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Обращение Мишеля вместе с выступлениями других политиков, в том числе главы Китая Си Цзиньпина, должны были показать на открытии Китайской международной выставки в Шанхае 4 ноября.

"Президент Мишель был приглашен выступить на форуме... По просьбе китайских властей мы действительно предоставили заранее записанное сообщение, которое в итоге не было показано. Мы решили этот вопрос по обычным дипломатическим каналам", –  сказал агентству Reuters Баренд Лейтс, пресс-секретарь Мишеля.

По словам журналистов, в обращении Мишель должен был подвергнуть критике незаконную войну России против Украины и заявить, что Европа извлекает из нее важные уроки. Мишель также собирался призвать Китай сделать больше для прекращения кровопролития в Украине.

"Китай должен сыграть свою роль в использовании своего влияния, чтобы остановить жестокую войну России... через ваше так называемое "безлимитное" партнерство с Россией… Вы, Китай, можете помочь положить этому конец", – должен был сказать Мишель.

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Марко Сировой
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Шарль Мишель
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