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КИУ: 90 000 украинцев проголосовали за кандидатов-двойников

КИУ: 90 000 украинцев проголосовали за кандидатов-двойников - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
26.07.2019, 12:34

В КИУ заявили, что технология клонов показала свою действенность на досрочных выборах в Раду

За кандидатов-двойников на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля проголосовали 90 878 избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

По данным КИУ, в среднем в зависимости от округа двойники получали от 0,06% до 5% голосов избирателей.

На Закарпатье в ОВО №70 кандидат-двойник Балога Иван Иванович (самовыдвижение) получил 2,88% или 2280 голосов. При этом другой кандидат, Балога Иван Иванович (партия Единый Центр), получил 14,71%.

В Киевской области в ОВО №92 кандидат Гудзенко Виталий Иванович занял четвертое место с показателем 16,26%, а его кандидат-двойник, Гудзенко Виктор Иванович, получил 3,43% или 2598 голосов.

В Черкасской области в ОВО №197 нардеп Владислав Голуб Владислав Владимирович получил 17,59%, а его двойник, Голуб Владислав Николаевич - 2,6% или 1763 голоса.

В Черкасской области в ОВО №208 победу одержал кандидат Давыденко Валерий Николаевич с показателем 37,43%, однако двойники кандидата также отобрали часть голосов (Давыденко Антон Николаевич получил 2,02% или 1406 голосов, а Давыденко Артем Николаевич - 1,17% или 815 голосов).

"В некоторых округах кандидаты-двойники отбирали голоса сразу в нескольких претендентов на победу. Так, в Запорожской области в ОВО №78 победил кандидат Пономарев Александр Сергеевич ( Оппозиционная платформа - За жизнь), который получил 36,84%. Кандидат-двойник Пономарев Александр Иванович (самовыдвижение) получил 4,79% или 3580 голосов. На втором месте в этом округе - кандидат Боговин Виталий Викторович (Слуга народа) с результатом 32,43%. При этом его кандидат-двойник Боговин Василий Иванович (самовыдвижение) получил 5,17% или 3860 избирателей", - уточнили в КИУ.

В ряде округов высокий результат кандидатов-двойников прямо повлиял на результат победителя. В Луганской области в ОВО №106 один из кандидатов проиграл выборы из-за двойника.

По результатам выборов второе место в округе занял кандидат Фурман Юрий Анатольевич, которого поддержали 19,37% граждан. Разница между первым и вторым местом составила лишь 2,12%. Это меньше, чем количество голосов, отданных за его кандидата-клона - Фурмана Андрея Леонидовича, которого поддержали 3,44% или 1622 избирателей.

"Технология клонов показала свою действенность на этих выборах. В результате ее использования десятки тысяч украинских избирателей ошиблись при заполнении бюллетеней и проголосовали за клонов, а не настоящих кандидатов", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

По его словам, в условиях короткой избирательной кампании эта технология стала одной из самых эффективных, поскольку у кандидатов не было достаточно времени, чтобы эффективно донести до граждан информацию о своих двойниках.

Ранее КИУ сообщал, что на выборах в ВР баллотировался 161 кандидат-двойник, которые были выдвинуты в 48 округах.

26 июня глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрировали восемь кандидатов с фамилией Зеленский.

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Слуга народа КИУ выборы в Раду татьяна слипачук алексей кошель Оппозиционная платформа - За життя кандидаты-двойники
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