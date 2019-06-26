Слипачук: На выборах зарегистрированы восемь Зеленских

Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрировали восемь кандидатов с фамилией Зеленский. Об этом сегодня на заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, сообщает гражданская сеть Опора.

"Зарегистрировано восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчеством, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии", - отметила Слипачук.

По ее словам, в этой избирательной кампании ЦИК предприняла меры относительно использования избирательной технологии – "двойников", поэтому от кандидатов требовали, чтобы они указывали факт смены фамилии, а также время, когда эти изменения происходили.

"Мы получили, по предварительной информации, наивысшее количество двойников на одном из округов – 3-4 лица", - уточнила Слипачук.

24 мая 2019 года в ЦИК расказали, когда можно сменить место голосования.