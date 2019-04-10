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10.04.2019, 12:52

КИУ нашел подозрительные взносы у Зеленского и еще 10 кандидатов

КИУ нашел подозрительные взносы у Зеленского и еще 10 кандидатов - Фото
Фото: depositphotos.com

Комитет избирателей Украины нашел "подозрительные взносы" в финансовых отчетах кандидатов в президенты на общую сумму почти 40 млн грн

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Комитет избирателей обнаружил 272 "подозрительных" взноса в финансовых отчетах 11 кандидатов в президенты на общую сумму почти 40 млн грн. Об этом сообщает Facebook КИУ.

Суммы вносились одинаковые – от 145 до 149 тысяч гривень.

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Подозрительные взносы сделаны в пользу Анатолия Гриценко, Юрия Бойко, Руслана Кошулинского, Евгения Мураева, Валентина Наливайченко, Виктора Скоцика, Александра Вилкула, Ольги Богомолец, Владимира Зеленского, Сергея Таруты и Виктора Кривенко.

Больше всего таких взносов сделали в фонды Гриценко и Бойко: физлица перечислили Гриценко по 145-149 тысяч гривень 97 раз, Бойко – 83 раза.

9 апреля в ЧЕСНО сообщили, что президент Петр Порошенко потратил на рекламу 122 млн грн, однако на какую именно и кому он платил деньги - неизвестно.

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Теги: выборы, КИУ
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