Кличко не собирается на допрос в ГБР, отправит адвокатов

Виталий Кличко (скриншот видео Радио Свобода)

На допрос в Госбюро расследований 26 июля мэр Киева Виталий Кличко отправит своих юристов. Об этом он заявил сегодня в интервью Виталию Портникову, отвечая на вопрос, пойдет ли он завтра на допрос в ГБР.

Кличко заявил, что ознакомился с материалами дела, и вызывают его в качестве свидетеля.

"Пойдут в ГБР мои юристы, и у них есть четкий ответ на все вопросы", - сказал Кличко.

Производство, напомнил он, инициировано с подачи Андрея Портнова. По его словам, дело инспироровано только "ради медиа-эффекта, ничего там не будет" и является "грязной манипуляцией".

Ранее вызов на допрос в ГБР Кличко опровергал, называя "вбросом".

18 июля стало известно, что Госбюро расследований открыло два дела против мэра Киева за возможные "земельные махинации".