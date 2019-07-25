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Кличко не собирается на допрос в ГБР, отправит адвокатов

Кличко не собирается на допрос в ГБР, отправит адвокатов - Фото
Виталий Кличко (скриншот видео Радио Свобода)
25.07.2019, 17:47

Допрос мэра Киева назначен на завтра. Его вызывают в качестве свидетеля

На допрос в Госбюро расследований 26 июля мэр Киева Виталий Кличко отправит своих юристов. Об этом он заявил сегодня в интервью Виталию Портникову, отвечая на вопрос, пойдет ли он завтра на допрос в ГБР.

Кличко заявил, что ознакомился с материалами дела, и вызывают его в качестве свидетеля.

"Пойдут в ГБР мои юристы, и у них есть четкий ответ на все вопросы", - сказал Кличко.

Производство, напомнил он, инициировано с подачи Андрея Портнова. По его словам, дело инспироровано только "ради медиа-эффекта, ничего там не будет" и является "грязной манипуляцией".

Ранее вызов на допрос в ГБР Кличко опровергал, называя "вбросом".

18 июля стало известно, что Госбюро расследований открыло два дела против мэра Киева за возможные "земельные махинации". 

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допрос виталий кличко гбр
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