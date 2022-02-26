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Кличко о ситуации в Киеве на этот момент: Враг не прорвался, но орудуют диверсанты

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26.02.2022, 21:40

Ситуация в столице – сложная и напряженная. Враг в город не прорвался, но орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и тероборона обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Они продолжаются в отдельных районах и сейчас. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины, в других городах и селах нашего государства. В Киеве с начала атаки на столицу погибли шесть мирных жителей, в том числе один ребенок. Также погибли 14 военных и бойцов теробороны. Ранен 71 человек, из них 25 гражданских, в том числе трое детей.

Все объекты критической инфраструктуры города работают.

Общественный транспорт сейчас не работает. Метро – тоже. Подземные станции метрополитена работают в режиме укрытия.

"Ночь тоже будет сложной. Войска все равно рвутся в Киев", – сказал Кличко.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в Киеве в результате обстрела российской армии погиб мальчик. В Охматдет также госпитализировали пять раненых, из них трое – дети.

  • На улицы Киева из-за комендантского часа нельзя выходить до 08:00 утра понедельника, 28 февраля.
Вадим Ребрина
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Россия война киев виталий кличко
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