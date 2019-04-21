Кличко о выборах: Украина показала, что она европейская страна

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что выборы президента прошли демократично. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Выборы президента прошли демократично, законно, без нарушений. Украина показала, что она европейское государство, где обеспечено право граждан на свободное волеизъявление. Продолжаем работать над изменениями в государстве, которое пять лет назад избрало европейский путь развития", - отметил Кличко.

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По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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