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21.04.2019, 22:58

Кличко о выборах: Украина показала, что она европейская страна

Кличко о выборах: Украина показала, что она европейская страна - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева прокомментировал второй тур выборов президента

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что выборы президента прошли демократично. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Выборы президента прошли демократично, законно, без нарушений. Украина показала, что она европейское государство, где обеспечено право граждан на свободное волеизъявление. Продолжаем работать над изменениями в государстве, которое пять лет назад избрало европейский путь развития", - отметил Кличко.

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По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Украина, виталий кличко, выборы-2019
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