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16.02.2019, 14:49

Кличко о Зеленском: Пассажир садится за штурвал самолета

Кличко о Зеленском: Пассажир садится за штурвал самолета - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Виталий Кличко считает наличие кандидатов в президенты без политического опыта опасной ситуацией для страны

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Мэр Киева Виталий Кличко назвал кандидата в президенты от партии Слуга народа и шоумена Владимира Зеленского пасажиром самолета, который случайно очутился в кабине пилота. Об этом он сказал во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что ему непонятно, когда кандидат в президенты пишет свою политическую программу методом всенародного участия.

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Я хотел бы прокомментировать кандидатов в президенты без политического опыта. "Довольно креативно сказать давайте писать программу вместе с народом. Но это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит пасажиров совета, как взлетать. Я не хотел бы очутиться в таком самолете", - сказал мэр Киева.

По мнению Кличко, это очень опасная ситуация для страны. 

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, возможный второй тур - 21 апреля. Зарегистрировано рекордное количество кандидатов в президенты - 44 человека.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, кандидат, виталий кличко, Мюнхен, выборы 2019
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