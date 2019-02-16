Кличко о Зеленском: Пассажир садится за штурвал самолета

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева Виталий Кличко назвал кандидата в президенты от партии Слуга народа и шоумена Владимира Зеленского пасажиром самолета, который случайно очутился в кабине пилота. Об этом он сказал во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что ему непонятно, когда кандидат в президенты пишет свою политическую программу методом всенародного участия.

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Я хотел бы прокомментировать кандидатов в президенты без политического опыта. "Довольно креативно сказать давайте писать программу вместе с народом. Но это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит пасажиров совета, как взлетать. Я не хотел бы очутиться в таком самолете", - сказал мэр Киева.

По мнению Кличко, это очень опасная ситуация для страны.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, возможный второй тур - 21 апреля. Зарегистрировано рекордное количество кандидатов в президенты - 44 человека.

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