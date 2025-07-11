Кличко заявил, что Банковая хочет перехватить контроль над Киевом. Ткаченко отрицает

Глава Киева считает, что ОП хочет его отстранить, а руководитель военной администрации заявляет, что он не про политику

Виталий Кличко (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Офис президента использует обвинения насчет него и его окружения, чтобы взять контроль над столицей. В то же время глава военной администрации города Тимур Ткаченко отрицал, что ведет политическую борьбу. Об этом они рассказали для текста LIGA.net о противостоянии киевской и центральной власти.

В разговоре с LIGA.net в июле Кличко отверг все обвинения и утверждал, что таким образом ОП пытается воспользоваться слабостью системы и перехватить контроль над городом.

"Причина в том, что Кличко не принадлежит к партии Слуга народа. Эти попытки [устранить мэра], отмечу, продолжаются с 2019 года. Но, повторю, такая грязная борьба особенно цинично выглядит во время войны. Странно и нелепо выглядит, когда ситуация на фронте – критическая, когда речь идет о существовании государства и нужно объединять усилия всех политиков и общества, а, мягко говоря, недальновидные люди продолжают политическую борьбу в столице", – рассказал мэр.

По его мнению, это может привести к "негативным последствиям во всей стране".

Между тем глава КГВА Ткаченко заявлял LIGA.net в апреле, что не рассматривает свою деятельность как политическую борьбу: "Моя главная задача – обеспечение прозрачности процессов". Своей задачей чиновник назвал безопасность и ответственное управление городом.

"Раньше КГВА выполняла преимущественно представительские функции. С моим приходом мы начали инициировать конкретные изменения, касающиеся ежедневной жизни киевлян: общественный транспорт во время воздушных тревог, уборка брошенных авто, открытость распоряжений. Эти инициативы не всегда находят поддержку в коридорах городской власти – по разным причинам, о которых лучше спросить у чиновников", – отметил глава военной администрации столицы.