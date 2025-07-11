Кличко заявив, що Банкова хоче перехопити контроль над Києвом. Ткаченко заперечує
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Офіс президента використовує звинувачення щодо нього і його оточення, аби взяти контроль над столицею. Водночас глава військової адміністрації міста Тимур Ткаченко заперечував, що веде політичну боротьбу. Про це вони розповіли для тексту LIGA.net щодо протистояння київської та центральної влади.
У розмові з LIGA.net у липні Кличко відкинув усі звинувачення й стверджував, що у такий спосіб ОП намагається скористатися слабкістю системи й перехопити контроль над містом.
"Причина в тому, що Кличко не належить до партії Слуга народу. Ці спроби [усунути мера], зазначу, тривають із 2019 року. Але, повторю, така брудна боротьба особливо цинічно виглядає під час війни. Дивно і безглуздо виглядає, коли ситуація на фронті – критична, коли йдеться про існування держави й потрібно об’єднувати зусилля всіх політиків і суспільства, а, м’яко кажучи, недалекоглядні люди продовжують політичну боротьбу в столиці", – розповів мер.
На його думку, це може призвести до "негативних наслідків у всій країні".
Тим часом глава КМВА Ткаченко заявляв LIGA.net у квітні, що не розглядає свою діяльність як політичну боротьбу: "Моє головне завдання – забезпечення прозорості процесів". Своїм завданням чиновник назвав безпеку та відповідальне управління містом.
"Раніше КМВА виконувала переважно представницькі функції. З моїм приходом ми почали ініціювати конкретні зміни, що стосуються щоденного життя киян: громадський транспорт під час повітряних тривог, прибирання покинутих авто, відкритість розпоряджень. Ці ініціативи не завжди знаходять підтримку в коридорах міської влади – з різних причин, про які краще запитати у посадовців", – зазначив глава військової адміністрації столиці.
- 10 липня черговий близький соратник Кличка, екссекретар Київради Бондаренко отримав підозру від Офісу генпрокурора та ДБР.
- За даними слідства, чиновник у 2022-2023 роках нараховував та виплатив понад 690 000 грн зарплати керівнику справами Київради, який мобілізувався до лав ЗСУ і отримував грошове забезпечення як військовий. До того ж, стверджують правоохоронці, мобілізований фактично ухилився від служби завдяки клопотанню фігуранта до КМВА.
- Тим часом Бондаренко заявив про "безпрецедентний тиск із боку ОП".