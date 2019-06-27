Климкин - Зеленскому: Ваш офис попал в западню Кремля

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин ответил выразившему свое возмущение президенту Владимиру Зеленскому нотой МИД, которое ведомство отправило России по поводу военнопленных моряков - Офис президента попался в ловушку Кремля. Об этом Климкин заявил в Facebook.



Министр объяснил: российская нота - примитивная ловушка, а ответная украинская нота разоблачает мотивы РФ.

"Россия и не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву. Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма", - написал Климкин.

Глава МИД заявил, что Россия может без проблем завершить все внутренние процессы, необходимые для освобождения моряков, в том числе в рамках действующих и для Украины, и для них многосторонних документов. "Мы в курсе, что когда им действительно нужно, они этим спокойно пользуются", - добавил министр.

Климкин отметил: "Ловушка была подготовлена ​​для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод - это опорочить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не имеет права их судить. А потом смиренно надеяться, что российский суд, самый гуманный в мире, обязательно нам их вернет".

Министр напоминает, что решение Международного трибунала однозначно: Россия обязана немедленно и безусловно освободить моряков и корабли. Изложенная в ноте МИД аргументация - это позиция, которую Украина совместно с международными партнерами отстаивает с первого дня после их захвата - политически и в международных судах.

Климкин предупредил, что России не удастся создать себе комфортные условия для встреч во время саммита Большой двадцатки в Осаке, ей придется объяснить миру, как она выполнит свои международные обязательства и вернет украинских моряков домой.

Министр опубликовал копии обеих нот.

Сегодня Зеленский раскритиковал Климкина за то, что министерство ответило на ноту МИД РФ об украинских моряках, не посоветовавшись с ним.