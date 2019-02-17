Климкин о конфереции в Мюнхене: Диванная позиция раздражает

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Агрессию России против Украины многие по-прежнему воспринимают как драматический фильм и это раздражает. Об этом по итогам Мюнхенской безопасности конференции написал в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

"Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности. Очевидно, некоторым так удобнее. И это, конечно, очень раздражает", - написал глава МИД.

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При этом он отметил, что все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может и с Россией нужно что-то делать.

Окончательного ответа, что и как нужно делать пока нет. Как и нет ответа, как противостоять тенденции к тому, мир становится все более опасным. Но понимание относительно источника этой опасности есть почти у всех, пишет министр.

Климкин подчеркнул, что трансатлантическое сообщество и Европа оценят значение Украины и ее вклад в глобальную безопасность и стабильность, и все больше готовы это обсуждать.

Ранее сообщалось, что центральными темами дискуссий 55-й Мюнхенской конференции по безопасности стали ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), растущее противостояние России и Запада, архитектура европейской безопасности и обстановка в Сирии.