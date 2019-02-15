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15.02.2019, 17:55

Противостояние РФ и Запада - ключевая тема конференции в Мюнхене

Противостояние РФ и Запада - ключевая тема конференции в Мюнхене - Фото
Одна из сегодняшних панелей конференции (фото - ЕРА)

Среди других топ-тем - ракетный договор и Сирия

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Ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), растущее противостояние России и Запада, архитектура европейской безопасности и обстановка в Сирии - центральные темы дискуссий начавшейся 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, передает Deutsche Welle.

На форуме ожидается присутствие 35 глав государств и правительств, почти 80 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 600 экспертов по политике безопасности, представителей деловых и научных кругов.

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В рамках форума запланированы десятки мероприятий, выступлений и панельных дискуссий. В последних впервые примут участие представители КНР.

Одна из панелей, как уточняется, будет посвящена проблеме разработки гиперзвукового оружия.

Ряд мировых лидеров от участия в форуме отказались. В частности, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также должен был принять участие в дискуссии о безопасности в Восточной Европе, однако накануне открытия конференции – отказался.

Как сообщалось ранее сегодня, президент Петр Порошенко также будет участвовать в конференции по безопасности в Мюнхене.

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Теги: Россия, безопасность, конференция, Мюнхен, запад
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