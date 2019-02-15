Противостояние РФ и Запада - ключевая тема конференции в Мюнхене

Ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), растущее противостояние России и Запада, архитектура европейской безопасности и обстановка в Сирии - центральные темы дискуссий начавшейся 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, передает Deutsche Welle.
На форуме ожидается присутствие 35 глав государств и правительств, почти 80 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 600 экспертов по политике безопасности, представителей деловых и научных кругов.
В рамках форума запланированы десятки мероприятий, выступлений и панельных дискуссий. В последних впервые примут участие представители КНР.
Одна из панелей, как уточняется, будет посвящена проблеме разработки гиперзвукового оружия.
Ряд мировых лидеров от участия в форуме отказались. В частности, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Президент Беларуси Александр Лукашенко также должен был принять участие в дискуссии о безопасности в Восточной Европе, однако накануне открытия конференции – отказался.
Как сообщалось ранее сегодня, президент Петр Порошенко также будет участвовать в конференции по безопасности в Мюнхене.