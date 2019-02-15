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15.02.2019, 10:23

В Мюнхене стартует конференция по безопасности: Порошенко едет

В Мюнхене стартует конференция по безопасности: Порошенко едет - Фото
Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Украину на форуме представляет президент Петр Порошенко

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На Мюнхенском форуме по безопасности, который стартует сегодня, вероятно, будут обнародованы доказательства вмешательства страны-агрессора РФ в украинский избирательный процесс. Украину представляет президент Петр Порошенко, который выступит завтра, 16 февраля, и проведет ряд двусторонних встреч.

Участие в форуме примут более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны,

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"Украина, вероятно, больше всего пострадала от нарушения порядка обеспечения безопасности после холодной войны в Европе: почти пять лет назад Россия аннексировала Крым и с тех пор поддерживает вооруженный конфликт в восточной части страны", - отмечается в обнародованном накануне открытия конференции ежегодном докладе о безопасности, пишет Укринформ.

В нем приводится составленные Международной кризисной группой список 10 стран, конфликты в которых будут продолжаться и в 2019 году. Украина попала в этот список.

"Война в Украине продолжает тлеть, и конца этому не видно, что также способствует более широкому геополитическому противостоянию между Россией и западными державами", - говорится в пояснении.

MSC будет проходить по 17 февраля включительно, в Мюнхене присутствует корреспондент LIGA.net.

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Теги: Россия, петр порошенко, вмешательство, Мюнхен, выборы-2019, конфренция
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