Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.03.2019, 15:13

Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 тысяч россиян

Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 тысяч россиян - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД отметил, что на территории полуострова подготовлена ​​инфраструктура для ядерного оружия

Реклама
Реклама

Милитаризация Россией временного оккупированного Крыма продолжается, в последующие годы количество российского персонала там может достичь 50 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет проходить - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала", - сказал Климкин.

Реклама

Глава МИД напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена ​​инфраструктура для ядерного оружия.

По его словам, в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из аннексированного Крыма.

26 февраля 2019 года Климкин заявлял, что мир со страной-агрессором  Россией возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Климкин Павел, Крым, ядерное оружие, милитаризация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 