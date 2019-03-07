Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 тысяч россиян

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Милитаризация Россией временного оккупированного Крыма продолжается, в последующие годы количество российского персонала там может достичь 50 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет проходить - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала", - сказал Климкин.

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Глава МИД напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена ​​инфраструктура для ядерного оружия.

По его словам, в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из аннексированного Крыма.

26 февраля 2019 года Климкин заявлял, что мир со страной-агрессором Россией возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма.