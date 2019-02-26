Климкин сказал, когда возможен мир с Россией

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мир со страной-агрессором Россией возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма. Об этом в эфире программы Свобода слова телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я считаю, что мир с Россией, и я это ответственно говорю, может прийти только и исключительно после деоккупации Донбасса и Крыма. У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, но до освобождения Крыма всего, никакого мира с Россией быть не может. Это очень важный тезис, которую все должны понимать ", - подчеркнул Климкин.

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Он считает, что жители Крыма должны понимать, что с оккупацией украинского полуострова "у них забрали все". "Они ничего не значат", - подчеркнул Климкин.

По его словам, "никто за нас не получит победу", кроме нас самих, но без поддержки Европы это невозможно.

29 января 2019 года президент Петр Порошенко заявил, что одним из условий Украины достижения "холодного мира" - это, когда российские войска уйдут из страны, и Украина сможет стать членом ЕС и НАТО.