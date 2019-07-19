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19.07.2019, 15:06

Климкин о паспортах РФ: Это послание Путина не к нам, а к Западу

Климкин о паспортах РФ: Это послание Путина не к нам, а к Западу - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД заявил, что Украине нужно предоставить европейским партнерам видение своей стратегии, "пока свой сценарий не начала навязывать Россия"

Российские паспорта в Донбассе - послание президента РФ Владимира Путина не Украине, а западным странам. Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook

"И это послание очень простое: "Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать как минимум весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния", - написал Климкин.

Глава МИД заявил, что Украина может противодействовать планам Кремля, если предоставит европейским партнерам видение своей стратегии, "пока свой сценарий не начала навязывать Россия".

Ранее Путин упростил получение российских паспортов для жителей всего Донбасса.

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Теги: павел климкин, российские паспорта, владимир путин
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