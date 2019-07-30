Климкин о Порошенко: Наши политические пути не обязаны совпадать

Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Отношения между пятым президентом Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным носили служебный характер. Об этом Климкин рассказал в интервью Укринформу.

"Конечно, мы работали над тем, чтобы внешняя политика Украины во время войны должным образом отображала национальные интересы, но политические и личные пути у нас при этом не обязаны совпадать", - сказал он.

Климкин отметил, что опыт работы Порошенко министром иностранных дел облегчал их сотрудничество, поскольку Порошенко лично знал многих международных лидеров, активно принимал участие в различных конференциях.

Так же Климкин заявил, что сейчас не контактирует с Порошенко.

Ранее сообщалось, что Климкин верит в нормальный личный контакт между Трампом и Зеленским.

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