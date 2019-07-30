Какими будут отношения Зеленский-Трамп: Климкин дал прогноз

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

У президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа при будущей личной встрече в Белом доме будет "нормальный личный контракт". Об этом, опираясь на опыт дипломата, заявил Укринформу глава Министерства иностранных дел Павел Климкин, который сейчас де-факто ушел с этой должности.

"Я считаю, что все зависит от личностного контакта. Я верю в то, что у них установится нормальный личный контакт - считайте это таким интуитивным утверждением", - сказал он.

Климкин не знает, поможет ли сближению президентов то, что оба работали на ТВ: "Я не могу этого сказать... Это сугубо индивидуальное дело".

Он говорит, что некоторые советы, которые дал Зеленскому, непубличные, и говорить о них некорректно, так как "они касаются установления личного контакта так, как я это понимаю".

27 июня Зеленский раскритиковал Климкина за то, что министерство ответило на ноту МИД РФ об украинских моряках, не посоветовавшись с ним. Климкин заявил, что Офис президента с этой нотой мог "попасть в ловушку" Кремля. Затем глава МИД раскритиковал идею "люстрации от Зеленского", заявив, что при ней "останется Зеленский и Медведчук".

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