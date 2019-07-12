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12.07.2019, 16:50

Климкин о люстрации Зеленского: Останется он и Медведчук

Климкин о люстрации Зеленского: Останется он и Медведчук - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел прокомментировал идею Зеленского люстрировать всех чиновников пятилетки Порошенко

Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на предложение президента Владимира Зеленского люстрировать всех должностных лиц 2014-2019 годов.

"В случае принятия нового закона о люстрации в украинской политике останутся, в основном, два человека - Зеленский и Медведчук. У кого-то есть сомнения, что будет дальше?", - написал Климкин у себя в Twitter.

11 июля Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект о люстрации лиц, которые в период с 23.02.2014 г. по 19.05.2019 г. занимали должности президента, председателя Верховной Рады, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

Большая семерка раскритиковала законопроект, отметив, что нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции Достоинства.

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Теги: люстрация
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