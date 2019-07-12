Появился текст проекта Зеленского о люстрации пятилетки Порошенко

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - пресс-служба президента)

Появился полный текст законопроекта президента Владимира Зеленского о люстрации всех чиновников, которые были на должностях с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Почитать его можно в docx-файле на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к документу глава Офиса президента Андрей Богдан (который был назначен в Администрацию президента, как считает Минюст, с нарушением законодательства), пишет, что сейчас люстрация - "не только вопрос восстановления общественного доверия к госвласти, но и вопрос госбезопасности".

Он утверждает, что часть людей из прошлой власти "оказывают давление с целью не допустить завершения уже начатых процессов люстрации или проведения люстрации вообще".

У Зеленского предлагают расширить категории должностей, подпадающих под люстрацию, и внести правки в следующие законы: об очищении власти, о выборах народных депутатов, о выборах президента, о местных выборах, об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Документ №10444 также уточняет некоторые критерии осуществления очищения власти.

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