Зеленский хочет люстрировать чиновников эпохи Порошенко: видео

Шестой президент Владимир Зеленский предлагает усилить люстрацию.Об этом он сам заявил в видеообращении в Facebook.

Его команда разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года занимали должности президента, председателя Верховной Рады, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном Facebook и рожают детей в Америке? Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек? Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича, который называет граждан ублюдками, выбивает из рук телефоны и обещает дать им всем по морде? Я каждый день ломаю голову, что с ними со всеми делать", - заявил Зеленский.

Вчера, 10 июля, он во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка со словами "Иди гуляй".