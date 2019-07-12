Большая семерка раскритиковала идею люстрации от Зеленского

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Большая семерка раскритиковала законопроект команды президента Владимира Зеленского о люстрации всех чиновников, которые занимали свои посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter.

"Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер", - отмечается в заявлении послов G7.

Они обращают внимание, что привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом.

"Однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции достоинства", - говорится в заявлении.

11 июля Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект о люстрации лиц, которые в период с 23.02.2014 г. по 19.05.2019 г. занимали должности президента, председателя Верховной Рады, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

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