Климкин ушел в отпуск после скандала с Зеленским: видео

После скандала с несогласованием действий с президентом Владимиром Зеленским министр иностранных дел Павел Климкин ушел в отпуск. Об этом он объявил в ролике в Facebook.

"Всем спасибо за поддержку и понимание. Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию - ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск", - заявил он.

По его словам, "именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду" и призвал присоединяться к нему всех, кому не нравится "нынешний политический бардак".

Глава Кабмина Владимир Гройсман ранее предложил президенту именно такой вариант разрешения ситуации с главой МИД.

27 июня Зеленский раскритиковал Климкина за то, что министерство ответило на ноту МИД РФ об украинских моряках, не посоветовавшись с ним. Климкин ответил, что Офис президента "попал в ловушку" Кремля.