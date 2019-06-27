Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.06.2019, 23:31

Гройсман посоветовал Зеленскому, как избавиться от Климкина

Гройсман посоветовал Зеленскому, как избавиться от Климкина - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр предложил президенту отправить министра иностранных дел в отпуск

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает президенту Владимиру Зеленскому обратиться к министру иностранных дел Павлу Климкину с призывом уйти в отпуск. Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1.

"Пусть (Зеленский – ред.) обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину, предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов использовать свои полномочия и внести какую-либо кандидатуру на позицию первого заместителя министра иностранных дел, который будет исполнять обязанности", - заявил Гройсман.

По словам премьера, кандидатуру первого заместителя должен предложить Зеленский. Гройсман отметил, что готов помочь Зеленскому, чем может, несмотря на то, что они с ним находятся в разных политических партиях.

Сегодня Зеленский раскритиковал Климкина за то, что министерство ответило на ноту МИД РФ об украинских моряках, не посоветовавшись с ним. Климкин ответил, что Офис президента попал в ловушку Кремля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир гройсман, Владимир Зеленский, павел климкин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 