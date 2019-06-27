Гройсман посоветовал Зеленскому, как избавиться от Климкина

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает президенту Владимиру Зеленскому обратиться к министру иностранных дел Павлу Климкину с призывом уйти в отпуск. Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1.

"Пусть (Зеленский – ред.) обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину, предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов использовать свои полномочия и внести какую-либо кандидатуру на позицию первого заместителя министра иностранных дел, который будет исполнять обязанности", - заявил Гройсман.

По словам премьера, кандидатуру первого заместителя должен предложить Зеленский. Гройсман отметил, что готов помочь Зеленскому, чем может, несмотря на то, что они с ним находятся в разных политических партиях.

Сегодня Зеленский раскритиковал Климкина за то, что министерство ответило на ноту МИД РФ об украинских моряках, не посоветовавшись с ним. Климкин ответил, что Офис президента попал в ловушку Кремля.