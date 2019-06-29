Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.06.2019, 20:12

Климкин о якобы договоренности ЕС с Россией: Не ведитесь на это

Климкин о якобы договоренности ЕС с Россией: Не ведитесь на это - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД считает, что судьбу Украины "должны решать только украинцы"

Глава МИД Павел Климкин опроверг информацию о том, что якобы Европа договорилась с Россией об обмене ее возвращения в ПАРЕ на освобождение украинских моряков. Об этом он написал в Facebook.

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы для всех нас болезненна. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке", - написал Климкин.

По его словам, "главная проблема даже не в этом". "Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной, и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику", - считает глава МИД.

Климкин отметил, что уже сейчас "в кулуарах" можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседом России и Европы, их общей ответственностью, поэтому якобы должны быть и общие действия.

"На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", - заявил министр.

Он считает, что судьбу Украины "должны решать только украинцы". "Другие будут нам помогать, только если у нас будут собственные ум и твердая, даже очень жесткая воля отстаивать свою позицию", - отметил Климкин.

Ранее Климкин ответил на заявление президента Владимира Зеленского, возмущенного нотой МИДа, которое ведомство отправило России по поводу военнопленных моряков. Министр объяснил: российская нота - примитивная ловушка, а ответная украинская нота разоблачает мотивы РФ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, павел климкин, пасе, моряки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 