Климкин о якобы договоренности ЕС с Россией: Не ведитесь на это

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД Павел Климкин опроверг информацию о том, что якобы Европа договорилась с Россией об обмене ее возвращения в ПАРЕ на освобождение украинских моряков. Об этом он написал в Facebook.

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы для всех нас болезненна. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке", - написал Климкин.

По его словам, "главная проблема даже не в этом". "Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной, и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику", - считает глава МИД.

Климкин отметил, что уже сейчас "в кулуарах" можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседом России и Европы, их общей ответственностью, поэтому якобы должны быть и общие действия.

"На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", - заявил министр.

Он считает, что судьбу Украины "должны решать только украинцы". "Другие будут нам помогать, только если у нас будут собственные ум и твердая, даже очень жесткая воля отстаивать свою позицию", - отметил Климкин.

Ранее Климкин ответил на заявление президента Владимира Зеленского, возмущенного нотой МИДа, которое ведомство отправило России по поводу военнопленных моряков. Министр объяснил: российская нота - примитивная ловушка, а ответная украинская нота разоблачает мотивы РФ.