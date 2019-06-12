Климкин о "визите" Миятович в Крым: Очередной российский "развод"

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД Павел Климкин назвал "очередным российским "разводом" информацию о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Россией Крым. Об этом Климкин написал в своем Facebook.

"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Такой визит должен согласовываться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем", - написал Климкин.

При этом министр, судя по его словам, допускает такой визит.

"В случае, если визит таки будет согласован, то для полного, а главное, правильного впечатления от изолированного Россией Крыма комиссар СЕ должен обязательно почувствовать "незабываемую" атмосферу закрытости полуострова несвободы и увидеть воочию преследования и аресты", - отметил глава МИД.

Он сказал, что Украина поддерживает постоянное присутствие в Крыму международных организаций, "но на ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом".

"Надеюсь, что Совету Европы все же удастся не растерять доверие к себе", - резюмировал Климкин.

Сегодня Радио Свобода сообщило, что Миятович заявила о своих планах посетить Крым.