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06.06.2019, 14:39

Климкин об отказе Рады отправить его в отставку: Хочу это сделать

Климкин об отказе Рады отправить его в отставку: Хочу это сделать - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД еще раз призвал депутатов положительно рассмотреть его заявление об отставке

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но будет работать в "переходный период". Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

"На полет пули это (голосование - ред.), конечно, не влияет. Я просил всех проголосовать за отставку, я искренне хочу это сделать, считаю, что это и есть нормальная европейская политическая культура: когда появляется новый президент, команда спокойно должна идти в отставку", - заявил он.

Климкин добавил, что готов сотрудничать с новой властью и помогать, поскольку у него "сеть связей, есть понимание многих вещей". Он подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему остаться на этой должности: "Я ему объяснил, что я на сегодня считаю это (остаться на должности - ред.).

Глава МИД подчеркнул, что не собирается в будущем покидать внешнюю политику, но хочет переориентироваться на внутренние процессы, чтобы "сделать реальное сотрясение" и "драйв". 

Сегодня, 6 июня, Верховная Рада не поддержала увольнение министра иностранных дел Климкина.

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Теги: отставка, павел климкин, рада, Владимир Зеленский
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