Климкин об отказе Рады отправить его в отставку: Хочу это сделать

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но будет работать в "переходный период". Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

"На полет пули это (голосование - ред.), конечно, не влияет. Я просил всех проголосовать за отставку, я искренне хочу это сделать, считаю, что это и есть нормальная европейская политическая культура: когда появляется новый президент, команда спокойно должна идти в отставку", - заявил он.

Климкин добавил, что готов сотрудничать с новой властью и помогать, поскольку у него "сеть связей, есть понимание многих вещей". Он подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему остаться на этой должности: "Я ему объяснил, что я на сегодня считаю это (остаться на должности - ред.).

Глава МИД подчеркнул, что не собирается в будущем покидать внешнюю политику, но хочет переориентироваться на внутренние процессы, чтобы "сделать реальное сотрясение" и "драйв".

Сегодня, 6 июня, Верховная Рада не поддержала увольнение министра иностранных дел Климкина.