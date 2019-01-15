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15.01.2019, 13:42

Климкин объяснил, почему главы МИД не долетели в Мариуполь

Климкин объяснил, почему главы МИД не долетели в Мариуполь - Фото
Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Непогода помешала министрам иностранных дел посетить Мариуполь

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Министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии, Эстонии не смогли долететь в Мариуполь из-за сложных погодных условий. Об этом у себя в Facebook сообщил глава МИД Павел Климкин.

"Несмотря на тяжелые погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на аэродром Днепра", - уточнил Климкин.

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Глава МИД уточнил, что очень "хотел показать нашим друзям Мариупольский порт, в котором сейчас всего два корабля, а когда-то кипела жизнь".

"Показать, что происходит на КПВВ через линию соприкосновения. На этот раз не получилось. Но видеосвязь с теми, кто нас ждал в Мариуполе, мы все равно организуем", - отметил Климкин.

Главы МИД посетили больницу имени Мечникова в Днепре. 

15 января сообщалось, что прифронтовую зону Приазовья планировала посетить делегация из нескольких глав западных дипломатических ведомств, "гидом" у которых будет их коллега, руководитель МИД Павел Климкин

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Теги: Климкин Павел, война в донбассе, главы мид, мариуполь, непогода
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