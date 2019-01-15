Сегодня в Мариуполь приедут пять министров иностранных дел

Мариупольский порт (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Сегодня, 15 января, прифронтовую зону Приазовья посетит делегация из нескольких глав западных дипломатических ведомств, "гидом" у которых будет их коллега, руководитель МИД Павел Климкин. Об этом пишет пресс-служба министерства иностранных дел.

По приглашению Климкина в Мариуполь (и, возможно, в прифронтовые поселки) приедут Яцек Чапутович из Польши, Линас Линкявичюс из Литвы, Эдгарс Ринкевичс из Латвии и Свен Миксер из Эстонии.

Реклама

Целью поездки заявлено "ознакомление с актуальной социально-экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности, созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя".

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста в международных водах Черного моря корабли ВМС РФ протаранили и обстреляли группу украинских малых кораблей, следовавшую из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили их в Азовское море, а когда группа легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

На фоне ползучей аннексии пролива и Азова в РФ морякам вменяют "незаконное пересечение госграницы".

Читайте также: Климкин о планах Кремля: Захватить Мариуполь и весь юг Украины