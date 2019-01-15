Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.01.2019, 06:53

Сегодня в Мариуполь приедут пять министров иностранных дел

Сегодня в Мариуполь приедут пять министров иностранных дел - Фото
Мариупольский порт (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Павел Климкин привезет коллег из союзных стран Запада в прифронтовой город, чтобы те воочию убедились в блокаде россиянами украинских портов на Азове

Реклама
Реклама

Сегодня, 15 января, прифронтовую зону Приазовья посетит делегация из нескольких глав западных дипломатических ведомств, "гидом" у которых будет их коллега, руководитель МИД Павел Климкин. Об этом пишет пресс-служба министерства иностранных дел.

По приглашению Климкина в Мариуполь (и, возможно, в прифронтовые поселки) приедут Яцек Чапутович из Польши, Линас Линкявичюс из Литвы, Эдгарс Ринкевичс из Латвии и Свен Миксер из Эстонии.

Реклама

Целью поездки заявлено "ознакомление с актуальной социально-экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности, созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя".

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста в международных водах Черного моря корабли ВМС РФ протаранили и обстреляли группу украинских малых кораблей, следовавшую из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили их в Азовское море, а когда группа легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

На фоне ползучей аннексии пролива и Азова в РФ морякам вменяют "незаконное пересечение госграницы".

Читайте также: Климкин о планах Кремля: Захватить Мариуполь и весь юг Украины

Отправить:
Распечатать:
Теги: Свен Миксер, Яцек Чапутович, МИД, рабочий визит, польша, литва, павел климкин, Латвия, эстония, мариуполь, линас линкявичюс, эдгарс ринкевичс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 