Климкин объяснил, почему визиты Зеленского это "разведка боем"

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

От визита президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин "многое зависит", в частности, в вопросах возвращения делегации России в ПАСЕ, войны и аннексии Крыма, газовых вопросах. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Он отметил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер "пытается оправдать оккупацию Крыма", а премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что нужно снять с России санкции. При этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет, что Европа не может вести дела с Россией "в привычном режиме".

"Что скажет Ангела Меркель во время сегодняшней встречи в Берлине в принципе несложно догадаться. И все это разнообразие – немецкий политикум во всей красе", - пояснил Климкин.

Он добавил, что канцлер Германии поддерживает Украину наиболее упорно, чем кто либо другой в Германии.

"Мы часто жалуемся на нехватку поддержки от наших друзей и требуем от них больше давления на РФ. Но немецкий и французский политикум состоит не только из друзей и симпатиков Украины. Хотя, к счастью, их пока больше", - подытожил глава украинского МИД.

О том, что "Зеленского ждет разведка боем" Климкин заявил ранее в интервью.

Читайте также: Климкин раскрыл, как Украина отреагирует на возврат России в ПАСЕ