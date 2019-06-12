Климкин раскрыл, как Украина отреагирует на возврат России в ПАСЕ

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина не станет делать "формальные вежливые жесты" в сторону Парламентской ассамблеи Совета Европы, если та вернет права делегации РФ, так как в этом случае евроинститут себя дискредитирует. О том, как будет действовать официальный Киев, если произойдет такой сценарий, рассказал глава МИД Павел Климкин, пишет Европравда.

"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными", - пояснил он.

По его словам, Украина не станет поддерживать шаги, "не имеющие ничего общего с защитой прав человека, а лишь служащих прикрытием политических интересов".

Климкин пишет, что при общении в ЕС бросается в глаза разница в аргументации европарламентариев и топ-дипломатов: у первых "преобладает стремление прийти к новому статус-кво с РФ, не списав все грехи, но немного прикрыв глаза".

Министр пояснил, что в Европе, аргументируя в пользу Москвы, напирают на то, что в случае исключения России из СЕ россияне останутся "беззащитным перед лицом репрессивной госмашины", то есть без последней инстанции в лице ЕСПЧ.

Камбэк россиян в ПАСЕ не станет концом света, пишет глава МИД, но будет потенциальным концом доверия в СЕ: и в этом случае международные партнеры будут нести долю ответственности за деградацию "Минска".

В начале июня в комитете ПАСЕ прошел проект резолюции, который дает РФ лазейку для возвращения в эту структуру вопреки тому, что страна не выполнила международные обязательства, в частности, по Украине.

Читайте также: Арьев призывает Зеленского отреагировать на ситуацию в ПАСЕ