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14.02.2019, 15:47

Климкин ответил России по наблюдателям: У марсиан больше шансов

Климкин ответил России по наблюдателям: У марсиан больше шансов - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД отреагировал на желание россиян наблюдать за выборами президента Украины

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Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал намерение страны-агрессора России участвовать в наблюдении за выборами президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Климкин считает, у России мало шансов наблюдать за выборами в Украине.

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"Кто-то никак не успокоится по российским наблюдателям на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но им лучше придерживаться ее основополагающих принципов", - подчеркнул Климкин.

7 февраля 2019 года Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.

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Теги: Климкин Павел, Россия, наблюдатели, выборы-2019
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