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12.05.2019, 13:48

Климкин посетит с рабочим визитом Брюссель

Климкин посетит с рабочим визитом Брюссель - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД примет участие в мероприятиях по случаю 10-й годовщины Восточного партнерства

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13-14 мая  министр иностранных дел Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС Восточное партнерство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД отметили, что мероприятия к 10-й годовщине Восточного партнерства будут включать "конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени главы Европейского Совета Дональда Туска, встречу министров иностранных дел стран ВП с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению Комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнеса Хана".

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Действующий президент Петр Порошенко 13 мая встретится с главой Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

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Теги: Климкин Павел, Донадьд Туск, брюссель, Восточное партнерство, Йоганнес Хан
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