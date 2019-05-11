Порошенко встретится с Туском в Брюсселе

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Действующий президент Петр Порошенко 13 мая встретится с главой Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе. Об этом сообщает сайт Европейского Совета.

Встреча состоится в 16:45 по местному времени. В Брюсселе на понедельник запланированы мероприятия по случаю 10-летия Восточного партнерства.

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23 апреля Туск провел телефонный разговор с Порошенко, во время которого "оценил роль Порошенко в продвижении евроинтеграционного курса Украины". Порошенко поблагодарил Туска за личную поддержку Украины на пути сближения с ЕС.

Президент Европейского Совета также сообщил в своем Twiiter о "хорошем телефонном звонке" с избранным президентом Владимиром Зеленским.