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23.04.2019, 19:54

Туск поговорил по телефону с Порошенко и Зеленским

Туск поговорил по телефону с Порошенко и Зеленским - Фото
Дональд Туск (фото - пресс-служба Европарламента)

Туск поздравил Порошенко с демократическими выборами и провел "хороший телефонный звонок" с Зеленским

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Президент Европейского Совета Дональд Туск провел телефонный разговор с действующим президентом Петром Порошенко, во время которого "оценил роль Порошенко в продвижении евроинтеграционного курса Украины". Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко, в свою очередь, поблагодарил Туска за личную поддержку Украины на пути сближения с ЕС.

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Туск также поздравил с обеспечением украинской властью свободных и демократических выборов, которые "создали новый высокий стандарт избирательного процесса в Восточной Европе".

Со своей стороны Туск сообщил, что провел "телефонный разговор с Порошенко после 5 лет хорошего сотрудничества".

Кроме того, президент Европейского Совета сообщил в своем Twiiter о "хорошем телефонном звонке" с избранным президентом Владимиром Зеленским.

"Я уверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - написал Туск.

Как ранее сегодня сообщила Центральная избирательная комиссия, обработано 100% бюллетеней и на выборах президента во втором туре с 73,2% победил Зеленский.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дональд туск
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