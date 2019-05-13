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13.05.2019, 16:15

Климкин: Послабление санкций против РФ "убьет" минские соглашения

Климкин: Послабление санкций против РФ "убьет" минские соглашения - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр заявил, что ответ ЕС на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса не должен ограничиваться персональными санкциями

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Если Совет Европы, пойдя на поводу у нескольких его членов, примет решение о снижении санкционного давления на РФ, это "убьет" минский процесс. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Павел Климкин, передает из Брюсселя корреспондент LIGA.net.

"Если вы пойдете туда, куда хотели идти несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что у нас Минска нет. И убили его не только из Москвы, но и вы его последовательно убиваете", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, какая связь между санкциями против РФ в Совете Европы и Минском, министр сказал: "Все понимают, что после того, как Россия начала выдавать паспорта, будет какой-то шаг, который будет рассматриваться, как шаг навстречу России, вся логика того, что до сих пор делали, рушится".

Климкин также заявил, что ответ ЕС на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса не должен ограничиваться персональными санкциями.

"Европейский союз понимает, что на этот раз какими-то формальными, персональными санкциями ничего не должно закончиться. Потому что это будет то, что у нас называют "зрада". Если еще 10, 20, 50 человек поставим под санкции - это будет не ответ", - сказал глава МИД.

"Должен быть системный ответ. К сожалению, пока что есть разные мнения, но хорошо, что мы начали двигаться к такому ответу", - добавил он.

Климкин также заявил, что Украина нарабатывает комплекс ответных мер из-за решения России раздавать свои паспорта гражданам Украины, живущим во временно оккупированном Донбассе.

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Теги: санкции, Донбасс, павел климкин, минск
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