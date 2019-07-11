Климкин сказал, боится ли пророссийского реванша

Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Министр иностранных дел Павел Климкин не исключает, что в Украине реванш может стать реальностью. Об этом он заявил в интервью Hromadske.ua.

Отвечая на вопрос, боится ли он реванша, глава МИД сказал: "Я считаю, что реванш может стать реальностью. Пока это не так, но может стать".

По его словам, "если прибегнуть к тотальной бездеятельности и смотреть так вокруг, то шанс абсолютно реальный".

"Но я больше боюсь, что Россия вновь будет втягивать нас в русский мир и российскую сферу влияния, и запустит процесс фрагментации Украины", - подчеркнул Климкин.

Ране Климкин с интервью LIGA.net заявлял, что перед Украиной сейчас стоят три вызова - российская агрессия и оккупация; энергетическая безопасность; экономическая стабильность страны.

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