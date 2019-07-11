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11.07.2019, 13:13

Климкин сказал, боится ли пророссийского реванша

Климкин сказал, боится ли пророссийского реванша - Фото
Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Глава МИД боится, что страна-агрессор "Россия вновь будет втягивать Украину в русский мир и российскую сферу влияния"

Министр иностранных дел Павел Климкин не исключает, что в Украине реванш может стать реальностью. Об этом он заявил в интервью Hromadske.ua.

Отвечая на вопрос, боится ли он реванша, глава МИД сказал: "Я считаю, что реванш может стать реальностью. Пока это не так, но может стать".

По его словам, "если прибегнуть к тотальной бездеятельности и смотреть так вокруг, то шанс абсолютно реальный".

"Но я больше боюсь, что Россия вновь будет втягивать нас в русский мир и российскую сферу влияния, и запустит процесс фрагментации Украины", - подчеркнул Климкин.

Ране Климкин с интервью LIGA.net заявлял, что перед Украиной сейчас стоят три вызова - российская агрессия и оккупация; энергетическая безопасность; экономическая стабильность страны.

 Читайте также: Павел Климкин: За полтора месяца Зеленский ни разу

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Теги: Климкин Павел, Россия, реванш
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