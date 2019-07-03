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03.07.2019, 14:04

Климкин назвал три главных вызова перед Украиной

Климкин назвал три главных вызова перед Украиной - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД заявил, что "боится", глядя на происходящее и назвал, вызовы, от решения которых, по его мнению, зависит существование Украины

Перед Украиной сейчас стоят три вызова - российская агрессия и оккупация; энергетическая безопасность; экономическая стабильность страны. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в интервью LIGA.net (Полный текст: "За полтора месяца Зеленский ни разу не звонил").

"В целом я бы очертил три главных вызова, от решения которых зависит наше существование. Первое - это российская агрессия и оккупация (Крым и Донбасс); энергетическая безопасность (все составляющие - не только транзит российского газа); экономическая стабильность страны (слабая Украина никому не нужна)", - сказал он.

Глава МИД назвал эти вызовы главными, "от решения которых зависит наше существование".

"… я вижу очень большие угрозы перед Украиной. Я очень боюсь, глядя на происходящее. Я боюсь, что наши партнеры перестанут доверять украинским политикам решать украинские вызовы так, как это видит Украина. И что за нас начнут решать другие - в других столицах. Да, будут помогать по инерции - разумом, но не сердцем. Сейчас помогают и разумом, и сердцем", - сказал также Климкин.

Ранее дипломат также сказал, что Украина временно приостановит участие в ПАСЕ и не будет приглашать ее наблюдателей на выборы в Раду в связи с решением ассамблеи вернуть российскую делегацию в состав

Читайте также: Павел Климкин: За полтора месяца Зеленский ни разу не звонил

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Теги: война, Донбасс, Крым, павел климкин
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