Климкин сказал, пойдет ли в Раду по мажоритарке

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру по мажоритарке на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом он заявил в интервью ТСН.uа.

Отвечая на вопрос, о планах выдвигать свою кандидатуру по мажоритарке, Климкин сказал: "Слушайте, это такая классная эмоциональная история была бы для меня – просто провести европейскую кампанию в одном из округов. Но многие из моих друзей убеждают, говорят: "Ну окей, ты выиграешь ту мажоритарку, попадешь в Верховную Раду, но в этой политике (и я это хорошо понимаю) на самом деле работают команды и выигрывают команды”. Что делать одному, когда в этой Раде олигархи и некоторые политические лидеры все уже распределили? Поэтому есть другие пути влияния на политику, намного более мощные и более прочные. Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое".

Глава МИД объяснил - его логика заключается в том, что нужно идти за результатом.

"У меня действительно была эмоциональная история, я хотел сделать настоящую европейскую кампанию в одном из мажоритарных округов, но с пониманием, что будет команда единомышленников в Верховной Раде, с которыми можно было бы, если можно таким сленгом, "передолбить" так, как работает украинская политика, а она работает, к сожалению, неискренне и нечестно (кстати, в отличие от внешней политики). На сегодня я такой команды не вижу. Поэтому я думаю над другими путями, и думаю достаточно серьезно", - объяснил Климкин, добавив, что "это, безусловно, будет политика".

Климкин вел переговоры о присоединении к партии Голос с ее лидером Святославом Вакарчуком, но к каким-либо определенным решениям они не пришли.