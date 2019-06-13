Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 11:47

Климкин сказал, пойдет ли в Раду по мажоритарке

Климкин сказал, пойдет ли в Раду по мажоритарке - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое", - сказал глава МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру по мажоритарке на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом он заявил в интервью ТСН.uа.

Отвечая на вопрос, о планах выдвигать свою кандидатуру по мажоритарке, Климкин сказал: "Слушайте, это такая классная эмоциональная история была бы для меня – просто провести европейскую кампанию в одном из округов. Но многие из моих друзей убеждают, говорят: "Ну окей, ты выиграешь ту мажоритарку, попадешь в Верховную Раду, но в этой политике (и я это хорошо понимаю) на самом деле работают команды и выигрывают команды”. Что делать одному, когда в этой Раде олигархи и некоторые политические лидеры все уже распределили? Поэтому есть другие пути влияния на политику, намного более мощные и более прочные. Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое".

Глава МИД объяснил - его логика заключается в том, что нужно идти за результатом.

"У меня действительно была эмоциональная история, я хотел сделать настоящую европейскую кампанию в одном из мажоритарных округов, но с пониманием, что будет команда единомышленников в Верховной Раде, с которыми можно было бы, если можно таким сленгом, "передолбить" так, как работает украинская политика, а она работает, к сожалению, неискренне и нечестно (кстати, в отличие от внешней политики). На сегодня я такой команды не вижу. Поэтому я думаю над другими путями, и думаю достаточно серьезно", - объяснил Климкин, добавив, что "это, безусловно, будет политика".

Климкин вел переговоры о присоединении к партии Голос с ее лидером Святославом Вакарчуком, но к каким-либо определенным решениям они не пришли.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, Климкин Павел, Вакарчук Святослав, выборы, мажоритарка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 