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31.05.2019, 23:52

Климкин о переговорах c Вакарчуком: Финальных решений нет

Климкин о переговорах c Вакарчуком: Финальных решений нет - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД ищет политсилу, к котором бы хотел присоединиться

Министр иностранных дел Павел Климкин вел переговоры о присоединении к партии Голос с ее лидером Святославом Вакарчуком, но к каким-либо определнным решениям они не пришли. Об этом сказал Климкин в интервью Радио НВ.

"Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем различные идеи. Никаких финальных решений на этот счет нет", - сообщил глава МИД Украины.

Климкин отметил, что не имел отношения к Блоку Петра Порошенко и не собирался туда поступать.

Глава МИД объяснил, что намерен идти в политику, потому что хочет перемен.

"Я никогда не был политиком, но за время пребывания на посту министра, наверное, им стал. Я никогда не хотел идти в политику - это всегда у меня вызывало некое презрение. Но теперь я понимаю, что, наверное, это одна из опций. И не только опция пойти в парламент существует. Я просто общаюсь и ищу реальную команду", - рассказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что Климкин сравнил заявление бывшего бизнес-партнера президента Владимира Зеленского Бориса Шефира о языковом законе и войне с РФ, а также заявление главы АП Андрея Богдана о референдуме по вопросу мира с Россией с тестовыми шарами в бильярде. 

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Теги: павел климкин, голос, Святослав Вакарчук
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