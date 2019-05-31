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31.05.2019, 20:06

Климкин: Заявления окружения Зеленского о войне с РФ – это тест

Климкин: Заявления окружения Зеленского о войне с РФ – это тест - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Относительно заявления Бориса Шефира о недавно принятом языковом законе Климкин сказал, что Шефир воспроизвел логику российского руководства

Глава МИД Павел Климкин сравнил заявление бывшего бизнес-партнера президента Владимира Зеленского Бориса Шефира о языковом законе и войне с РФ, а также заявление главы АП Андрея Богдана о референдуме по вопросу мира с Россией с тестовыми шарами в бильярде. Об этом Климкин сказал в интервью Радио НВ.

«Я считаю, что, знаете, как бильярд или снукер, это тестовые шарики. Сначала референдум пошел. Вот его вбросили - мега-дискуссия в обществе. А потом якобы это не референдум, а какой-то информационный, о чем - неизвестно, поскольку какой может быть референдум? Референдум как побеждать? Референдум как сдаваться? Закона о референдуме нет", - заявил Климкин.

Он считает, что в воюющей стране проводить референдум – это, как минимум, безответственно.

Относительно заявления Бориса Шефира о недавно принятом языковом законе Климкин сказал, что Шефир воспроизвел логику российского руководства.

"Но здесь мне очень не нравится в этом интервью, на самом деле, одна фраза, и совсем другая фраза… Мне очень не нравится позиция, что это поможет остановить войну. То есть делается эта связь между языком и вообще языковыми вопросами и тем, как, собственно, Россия это воспринимает. Если вы послушаете хотя бы Лаврова на любой конференции министерской - все началось с языка..." – отметил глава МИД.

"Эта логика, на мой взгляд, очень опасна. А эти шарики тестовые - я к этому очень спокойно отношусь", - добавил он.

21 мая Богдан заявил, что Зеленский планирует референдум по мирным договоренностям с Россией.

Борис Шефир в одном из интервью заявил: "Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны". Он также сказал, что если команда Зеленского захочет, то договорится с Россией.

 

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Теги: Владимир Зеленский, павел климкин, референдум, Борис Шефир
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