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16.02.2019, 16:55

Климкин сообщил, когда ЕС объявит о новых санкциях против России

Климкин сообщил, когда ЕС объявит о новых санкциях против России - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В понедельник Евросоюз объявит об "азовских" санкциях против России, сообщил министр иностранных дел

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Евросоюз 18 февраля официально объявят о решение ввести персональные санкции против граждан Российской Федерации. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНИАН.

"В понедельник, все уже это знают, это не является таким секретом, это не является тайной, будут персональные санкции. Сейчас продолжается обсуждение. Могу сказать, что то, что будет в понедельник, это,я очень надеюсь, не конец. Мы обсуждаем и другие идеи, которые Европейский союз... и, соответственно, будет еще ответ от Соединенных Штатов в ближайшее время", - сказал Климкин.

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Он добавил, что обсуждается также идея ограничить движение некоторых российских судов.

Климкин отметил, что сейчас самое важное - это программа помощи ЕС для пострадавших южных и восточных областей Украины от российской агрессии. "Чтобы это не ограничилось двумя, тремя проектам, поскольку у нас на сегодня два приоритета. Один - это инфраструктурные проекты и другой - это проекты, чтобы поддержать людей", - сказал министр.

Он уточнил, что объявление о введении санкций поступит от верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини.

Вчера сообщалось, что представители стран ЕС согласовали введение персональных санкций против россиян, ответственных за нападение спецназа ФСБ РФ на корабли ВМС Украины в Черном море у Керченского пролива и захват экипажа. 

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Теги: санкции, павел климкин, война, Азов
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