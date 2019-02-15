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15.02.2019, 17:08

ЕС согласовал санкции против 8 россиян за захват моряков ВМС: СМИ

ЕС согласовал санкции против 8 россиян за захват моряков ВМС: СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Санкции должны быть официально оформлены в ближайшие недели, сообщил журналист Рикард Йозвяк из Брюсселя

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Представители стран Европейского союза согласовали введение персональных санкций против россиян, ответственных за нападение спецназа ФСб РФ на корабли ВМС Украины в Черном море у Керченского пролива и захват экипажа. Об этом сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Запрет на выдачу виз и замораживание активов примерно восьми человек, связанных с задержанием 24 украинских моряков, должны быть официально оформлены в ближайшие недели", - сообщил он.

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25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение

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Теги: Россия, санкции, вмс, евросоюз, нападение, моряки, захват моряков, серное море
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